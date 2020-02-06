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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Сенат США отверг первый пункт обвинения в рамках импичента Трампа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы на слушаниях по импичменту отвергли первый из двух пунктов обвинения в отношении президента США Дональда Трампа.

Против признания Трампа виновным в превышении должностных полномочий уже проголосовали более 34 сенаторов, чего уже достаточно, чтобы оправдать Трампа.

В ближайшее время сенаторы завершат голосование по первому пункту, а затем - проголосуют по второму пункту обвинения.

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США Дональд Трамп

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