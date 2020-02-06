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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:04

70 человек скончались от нового коронавируса за сутки в провинции Хубэй

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 70 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2987 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 52 человека, выявлено 1776 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 по Москве среды) 19665 человек (в Ухане - 10117), смертельный исход заболевания зафиксирован в 549 случаях (в Ухане - 414 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 633 человека, более 14 тыс. больных продолжают лечение в больницах, более 64 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

Хроника 09 января – 06 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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