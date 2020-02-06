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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:48

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 28 тыс.

563 человек погибли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 по Москве среды) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3694 человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 70 человек, по одному - в городе центрального подчинения Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу.

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