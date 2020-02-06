Участники 61-й экспедиции на МКС вернулись на Землю

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13 с космонавтами и астронавтами, работавшими на МКС в рамках 61-й экспедиции, успешно приземлился в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

На Землю вернулись рекордсменка по продолжительности полета среди женщин американка Кристина Кук, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано,

Кук еще 28 декабря она побила предыдущий рекорд, принадлежавший также американке Пегги Уитсон, установленный в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук составила 328 дней.

Спускаемый аппарат приземлился в юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки направлены поисково-спасательные отряды.

Накануне посадки итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано, командовавший Международной космической станцией, передал полномочия командира россиянину Олегу Скрипочке, который продолжил работу с американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.