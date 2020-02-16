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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Новый экипаж проведет на МКС двести дней

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж космического корабля "Союз МС-16", который должен отправиться к МКС 9 апреля, по плану пробудет на орбите 200 дней, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье член экипажа корабля космонавт Николай Тихонов.

На космической станции им предстоит работа с биопринтером, а также выход в открытый космос, отметил он.

В экипаж корабля входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди.

На данный момент это последний полет, места на котором выкуплены НАСА для доставки на МКС американских астронавтов.

Ранее сообщалось, что НАСА и "Роскосмос" ведут переговоры о закупке дополнительных мест на российских кораблях. Как сообщил в январе глава ЦПК Павел Власов, НАСА планирует заказывать два места - "на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего года".

МКС Роскосмос НАСА Николай Тихонов

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