Ракета "Союз" вывела на орбиту разгонный блок с британскими спутниками OneWeb

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb, ранее стартовавшей с космодрома Байконур в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета оторвалась от стартового стола в 00:42 мск, она несет 34 спутника OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 00:51 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. В следующие 3,5 часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

Пуск ракеты со спутниками OneWeb стал вторым из 21 запланированного и первым с космодрома Байконур.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной 2019 года с космодрома Куру. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.