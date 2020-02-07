Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Все 34 спутника связи британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили в Роскосмосе.

"Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты", - сообщила госкорпорация в твиттере.

Ракета "Союз" стартовала в 00:42 мск в пятницу с Байконура, она несла разгонный блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 00:51 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. В следующие 3,5 часа космические аппараты отделялись от "Фрегата".

Пуск спутников OneWeb стал вторым из 21 запланированного и первым с космодрома Байконур.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной 2019 года с космодрома Куру. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.