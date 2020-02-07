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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Трамп заявил, что у демократов "спекся" компьютер

Трамп заявил, что у демократов "спекся" компьютер
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продолжает высмеивать демократов за то, что они до сих пор не знают окончательных результатов их кокусов в штате Айова.

"Демократическая партия поставила крест на подсчете голосов в Айове. Кажется, их компьютер "спекся". Никто не знает, кто является реальным победителем. Может быть, это Сонный Джо (Байден), но, кажется, что это не так. Они потеряли миллионы и миллионы долларов впустую. Но я круто выиграл в Айове", - написал Трамп в пятницу в своем твиттере.

Кокусы в Айове состоялись еще в понедельник, однако из-за технических неполадок и перепроверок подсчеты голосов затянулись.

Между тем на внутрипартийных республиканских выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

США Дональд Трамп

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