Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш в пятницу отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

"Я прекращаю свою предвыборную кампанию, но наша борьба против культа Трампа только начинается. Я намерен делать все возможное, чтобы разгромить Трампа и его пособников в ноябре", - написал Уолш в твиттере.

На этой неделе в США прошли первые кокусы, внутрипартийные собрания, участники которых голосуют за делегатов, чтобы те впоследствии выбрали кандидата в президенты от партии.

На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

"Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове", - говорилось в сообщении республиканской партии в Айове в твиттере.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сместить Трампа с поста президента. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

Кокусы, как и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых от партии избирается кандидат в президенты США. Кокусы - местные партийные собрания, участники которых выбирают делегатов, то есть своих представителей. Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.

В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание. Во время прошлых кокусов в Айове победу на них одержал Тэд Круз, однако по итогам всех внутрипартийных выборов кандидатом от Республиканской партии на выборах стал Трамп.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.