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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".

Fitch Россия

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