Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".