Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:01

Рубль вырос к доллару и евро после падения в конце прошлой недели

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине после заметного падения в конце прошлой недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,87-63,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб. (-25,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,94 руб./EUR1 (-21,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,35 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,37 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торов после сильного падения в конце прошлой недели. В центре внимания остаются вспышка коронавируса в Китае и действия Народного банка Китая (НБК) по поддержанию финансовых рынков в этих условиях. В понедельник НБК влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

В миреСи Цзиньпин рассказал Трампу об успехах Китая в борьбе с коронавирусомЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил его за усилия в борьбе против распространения коронавируса. "В Китае отличная дисциплина, а председатель Си уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - написал Трамп в твиттере.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная бюджетная стратегия поддерживают увеличение макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на нефть, отмечают в Fitch.

В то же время, эксперты Fitch отмечают, что распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного ограничения добычи в рамках ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник развернулись вверх и слегка поднимаются после утреннего снижения, вызванного уменьшением вероятности проведения в ближайшее время внеочередной встречи ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысились на 0,07% - до $54,51 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени укрепляются на 0,08% - до $50,36 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg.

курсы валют доллар евро рубль

Новости по теме

Новости

"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Минск попросил Россию о смягчении условий кредита на Белорусскую АЭС

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Группа "Сафмар" начала поставки нефтепродуктов на АЗС российских НК в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');