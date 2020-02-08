Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) погибли восемь человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в субботу на брифинге в Нур-Султане.

По его данным, еще 40 человек пострадали, среди них есть полицейские. В частности, двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения.

Глава МВД сказал, что в конфликте изначально принимали участие 70 "агрессивно настроенных жителей". Позже из-за провокационных действий число участников драки увеличилось до 300 человек, они оказывали активное сопротивление полиции с применением металлических предметов, камней, огнестрельного оружия. Конфликт охватил также села Аукаты, Боланбатыр, сказал министр.

Задержаны 47 человек, у них изъяли два охотничьих ружья.

Тургумбаев заявил, что досудебное расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве. Создана следственно-оперативная группа, на место происшествия выехали заместитель главы МВД Казахстана и первый заместитель генпрокурора.

Накануне сообщалось, что в селе Масанчи в Жамбылской области на юге Казахстана между местными жителями произошла массовая драка. Первоначально досудебное расследование было начато по статье о хулиганстве.

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что ночь на участке границы с Казахстаном прошла спокойно. Там отметили увеличение пассажиропотока из Казахстана в Киргизию на пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный", в основном речь идет о женщинах и детях.