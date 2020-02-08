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Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Старейшины рассказали членам правительственной комиссии Казахстана, что массовая драка на юге страны, приведшая к гибели людей, произошла на почве бытового конфликта.

"Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - сказал житель села Сортобе Арли Мусаров.

В Кордайский район Жамбылской области, где возник конфликт, в субботу прибыли участники комиссии во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. Он обратился к старейшинам за помощью в урегулировании конфликта.

"Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе", - отметил Сапарбаев.

В Кордайском районе правительственная комиссия изучит ситуацию в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет встречи с местными жителями и семьями погибших, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты. Также совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в селе Масанчи произошла массовая драка местных жителей. Погибли восемь человек, были совершены поджоги. По подозрению в участии в беспорядках задержаны 47 человек. Ведется досудебное расследование по статьям об убийстве и организации массовых беспорядков.

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что за помощью к врачам обратились 127 человек, из них 84 человека после осмотра смогли вернуться домой.

Казахстан

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