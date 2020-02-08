Посланный бельгийскому политику подозрительный порошок оказался мукой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Белый порошок, полученный накануне по месту жительства председателя националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) и бургомистра города Антверпен Барта де Вевера, оказался мукой, сообщили в субботу бельгийские СМИ.

"Анализ показал, что это обычная мука", - заявил полицейский источник, уточнив, что после прояснения ситуации периметр безопасности, установленный в пятницу вокруг дома де Вевера, был снят.

Начато расследование с целью установить отправителя конверта.

Накануне антверпенская полиция сообщила, что по адресу лидера фламандских националистов де Вевера был получен конверт с подозрительным белым порошком. Однако не уточнялось, кто именно обнаружил этот конверт и был ли дома сам де Вевер в момент подозрительной находки.

На место прибыла бригада гражданской защиты, вокруг дома был установлен периметр безопасности, что, по объяснениям полиции, является стандартной превентивной процедурой при подобных случаях.