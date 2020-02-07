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Лидер фламандской нацпартии получил конверт с неизвестным белым порошком

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) и бургомистр города Антверпен Барт де Вевер получил в пятницу по месту своего жительства конверт с подозрительным белым порошком, сообщила антверпенская полиция.

"Один из жильцов (дома де Вевера - ИФ) обнаружил письмо и предупредил полицию", - заявил полицейский источник, которого цитируют бельгийские СМИ.

Эти сведения подтвердил и пресс-секретарь главы N-VA. Однако не уточняется, кто именно увидел этот конверт и был ли дома сам де Вевер в момент подозрительной находки.

На месте работает гражданская защита, вокруг дома установлен периметр безопасности. Полиция объяснила, что данные меры являются стандартной превентивной процедурой при подобных случаях.

Бельгия

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