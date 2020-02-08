Солдат армии Таиланда убил двух сослуживцев

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает интернет-портал таиландской газеты Bangkok Post.

По поступающим с места события данным, он мог убить более десяти человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. В одной из записей он говорит о том, что устал.

О мотивах действий военнослужащего пока не сообщается.