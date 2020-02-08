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Удерживающий заложников военный в Таиланде смог похитить 700 патронов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Солдату, ранее в субботу устроившему стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из военной части не менее 700 патронов, сообщает таиландский новостной сайт Khaosod.

Издание сообщает, что этот солдат - профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Он взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее открыл стрельбу по посетителям. В здании торгового комплекса работает спецназ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев (предположительно, командира и еще двоих человек), угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города. По предварительным данным, военнослужащий убил более 10 человек.

Нападавший вел прямую трансляцию в соцсетях. На одной из записей он жалуется, что у него сводит пальцы от стрельбы.

Таиланд

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