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"Боинг" прибыл из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше благодаря урагану

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг 747-436" в воскресенье преодолел расстояние между Нью-Йорком и Лондоном на 80 минут быстрее, чем было указано в расписании, благодаря урагану Сиара.

Как сообщает телеканал BBC News, самолет British Airways развил скорость в 1 328 километров в час и достиг цели за 4 часа и 56 минут. Согласно данным сервиса Flightradar24, это время оказалось рекордным: самое быстрое до этого момента путешествие из Нью-Йорка в Лондон заняло 5 часов и 13 минут.

По данным того же сервиса, рекордную планку преодолели также еще два самолета авиакомпании Virgin, которые показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты.

BBC News отмечает, что не смог самостоятельно подтвердить, был ли побит рекорд, так как не нашлось полноценной базы по теме.

Ураган Сиара накрыл Великобританию и северную Европу в воскресенье.

Лондон Нью-Йорк Сиара

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