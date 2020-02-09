Иранский спутник не смог выйти на орбиту

Так как не смог развить необходимую скорость

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иранский спутник "Зафар" после успешного запуска не смог выйти на орбиту, так как не смог развить необходимую скорость, сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на заявление министерства обороны.

В ведомстве отметили, что полученные данные используют для будущего запуска.

В случае удачного запуска его орбита будет находиться на высоте более 500 км.

Ранее запуск перенесли с 7 на 9 февраля.