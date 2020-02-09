Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Иранский спутник не смог выйти на орбиту

Так как не смог развить необходимую скорость

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иранский спутник "Зафар" после успешного запуска не смог выйти на орбиту, так как не смог развить необходимую скорость, сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на заявление министерства обороны.

В ведомстве отметили, что полученные данные используют для будущего запуска.

В случае удачного запуска его орбита будет находиться на высоте более 500 км.

Ранее запуск перенесли с 7 на 9 февраля.

Иран

Новости

"Боинг" прибыл из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше благодаря урагану

Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе

ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

Новый коронавирус в Китае

Пассажиров лайнера World Dream отпустят с карантина во вторник

Пассажиров лайнера World Dream отпустят с карантина во вторник

Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

Иран запустит искусственный спутник Земли

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');