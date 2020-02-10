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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:01

Граничащая с РФ китайская провинция закрыла участки 7 скоростных автострад

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около двух десятков пунктов платного выезда на скоростные автострады временно закрыты из-за коронавируса в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией (Забайкалье, Амурская область, Еврейская автономная область), данная мера коснулась в общей сложности семи автомагистралей.

Информация о закрытии участков скоростных автомагистралей поступила в министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Амурской области из департамента транспорта администрации Хэйлунцзяна.

Новый коронавирус в Китае

"Временно закрыты 18 пунктов взимания платы на скоростных автострадах. Данная мера принята в соответствии с запросами правительств нескольких городов провинции для предотвращения и контроля распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении министерства со ссылкой на департамент китайской провинции.

Пункты взимания платы не работают на ряде участков автомагистралей Пекин-Харбин, Харбин-Дунцзян, Суйфэньхэ-Маньчжурия, Хэган-Далянь, Шуанляо-Нэньцзян, Цзяньсаньчжань-Хэйсязыдао, а также Ичунь-Цицикар. Водителям китайские власти рекомендуют двигаться через другие пункты взимания платы или выбирать иные маршруты передвижения.

Правительство Хэйлунцзяна также в понедельник сообщило властям Амурской области о 24 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. В провинции зарегистрирован 331 подтвержденный случай заболевания новой инфекцией, из которых 128 случаев - в Харбине. Имеются четверо заболевших и в ближайшем к Приамурью китайском городе Хэйхэ.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в стране по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, от инфекции погибли 908 человек.

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