Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - сообщили агентству "Интерфакс" в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Помимо этого, заражение двух украинцев подтверждает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек)", - информирует пресс-служба Центра в понедельник.

Как отмечается, по состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины, сообщает пресс-служба Центра.

Согласно информации, "сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона", где они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

В воскресенье в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что один украинец, член команды лайнера Diamond Princess, заразился коронавирусом, он был перевезен в японскую больницу.

Карантин на круизном судне Diamond Princess

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2,666 тыс. туристов и 1,045 тыс. членов экипажа.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

Япония Diamond Princess

Новости

Турецкие военные погибли при очередном артобстреле сирийской армией

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

В МИД Турции заявили, что достичь соглашения с Россией по Идлибу пока не удалось

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

Место преемника Меркель снова стало вакантно

Место преемника Меркель снова стало вакантно
Новый коронавирус в Китае

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
Новый коронавирус в Китае

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');