Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже более 170 человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Еще у 39 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, обнаружен новый коронавирус, сообщает министерство здравоохранения Японии.

По данным ведомства, общее число заболевших на круизном лайнере достигло 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Карантин на круизном судне Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находятся 2666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1045 членов экипажа.