Volvo Cars и Geely начали подготовку к объединению бизнесов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Volvo Cars AB и ее материнская организация, китайская Geely Automobile Holdings начали изучать возможность объединить бизнесы и создать глобальную группу, которая ускорит финансовое и технологическое взаимодействие двух структур, говорится в пресс-релизе Volvo.

Объединенная компания будет иметь доступ к мировому рынку капитала через Гонконг. В перспективе возможен листинг ее акций в Стокгольме. Стороны планируют сохранить все нынешние марки автомобилей: Volvo, Geely, Lynk & Co. и Polestar.

Подготовкой предложений по объединению займется совместная рабочая группа.

До публикации этого объявления цена акций Geely по итогам торгов в Гонконге выросла на 1,5%. Капитализация компании превышает 124 млрд гонконгских долларов (около $16 млрд).

Geely является автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 400 сотрудников. В 2019 году продажи компании составили около 1,362 млн машин, сократившись на 9%.

Volvo Cars была создана в 1927 году. В прошлом году примерно в 100 странах было продано 705 450 автомобилей данной марки, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В ее штате около 41 500 человек.

Geely является владельцем Volvo Cars с 2010 года.