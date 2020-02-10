Украинская авиакомпания разрешила брать в салон толстых котов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 кг, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", - заявила директор по коммуникациям "МАУ" Евгения Сацкая.

При этом отмечается, что условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными - никаких ограничений веса и размеров.

"Толстые коты" и устаревшие нормы

Возможность изменения правил перевозки животных в последнее время начали обсуждать и в России после истории с "толстым котом" Виктором, которого в ноябре 2019 года не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота".

19 ноября 2019 года замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщал, что ведомство рассмотрит возможность введения доплаты за домашних животных, превышающих максимальный вес для провоза в ручной клади в самолете. "Будем готовить какие-то предложения. Это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их менять. Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал Юрчик журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя-2019".

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", - рассказал Юрчик.

А в январе 2020 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что депутаты направили в Минтранс запрос, где предложили сделать эти устаревшие нормы перевозки животных более лояльными для пассажиров, "но пока не получили ответа". Среди предлагаемых изменений депутат назвал введение общих правил для всех авиакомпаний и разрешение на покупку отдельного пассажирского места для животного. Кроме того, рекомендуется установить нормы для перевозки питомцев в салоне не по весу, как это действует сейчас, а по габаритам переноски, в которой они транспортируются. Бурматов подчеркнул, что во введении общих правил заинтересованы сами авиакомпании, потенциальные пассажиры которых уходят к другим перевозчикам, предоставляющим нормальные условия транспортировки питомцев.

Скандал с толстым котом Виктором

6 ноября 2019 года пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин рассказал в своем фейсбуке, как вез кота Виктора из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В "Шереметьево" при регистрации на рейс Москва Владивосток сотрудница авиакомпании не разрешила взять кота в салон из-за двух лишних килограммов - Виктор вместе с переноской весил 10 кг. В правилах "Аэрофлота" установлена норма 8 кг, и предлагается сдать толстых животных в багаж. Это и было предложено владельцу кота Виктора.

Поскольку животному было плохо при первом перелете, Галин не согласился поместить его в багаж и снялся с рейса. Перед следующим рейсом при взвешивании он подменил кота на другого, более худого, масса которого вписалась в установленные нормативы. Затем хозяин снова поменял кота и отправился на борт с Виктором. Отчет о перелете он описал подробно в фейсбуке.

После того, как о подмене при посадке узнал "Аэрофлот", авиакомпания исключила пассажира из программы лояльности и аннулировала все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет. Авиакомпания сообщила, что было проведено служебное расследование, которое показало, что пассажир нарушил правила перевозки. Заключаются нарушения в том, что мужчина пронес на борт самолета кота весом выше установленной нормы. Помимо этого, находясь уже на борту, он доставал животное из переноски, что тоже запрещено. После такой реакции авиакомпания "Аэрофлота" попала под огонь критики в соцсетях. О случившемся написали российские и зарубежные СМИ, в частности The New York Times и Washington Post.