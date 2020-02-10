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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

Турецкие военные не явились на совместный с Россией патруль в Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Турция в очередной раз не участвовала в патрулированиях на северо-востоке Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Турецкие военные уже игнорировали совместные патрули. С 3 февраля российские военные проводят их самостоятельно.

Патрульные проехали через несколько десятков населенных пунктов в провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка. Им помогала российская армейская авиация. Патрулирование закончилось без происшествий.

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании и объявили об этом в Меморандуме о взаимопонимании 22 октября 2019 года.

Сирия Турция Россия

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