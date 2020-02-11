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Турция направила спецназ и бронетехнику к границе с Сирией

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай продолжается активное передвижение войск, сообщает Анатолийское агентство новостей.

К границе стягиваются части турецкого спецназа, а также прибывают бронетехника и грузовики с боеприпасами. В частности, в город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, которые будут распределены между приграничными частями.

Накануне также было зафиксирована переброска турецких войск непосредственно в сирийскую провинцию Идлиб.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 февраля обсудил с руководителями силового блока, МИД и разведки дальнейшие шаги, которые Анкаре необходимо предпринять в Идлибе. Участники встречи подчеркнули необходимость отвечать на нападения на турецких военнослужащих в Сирии настолько часто, насколько это возможно. Никакая атака не сможет остановить Турцию от выполнения взятых обязательств по Идлибу, в том числе предотвращения конфликтов любого рода, обеспечения безопасности на границе и предотвращения новой волны миграции - таков итог обсуждения.

Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе. Согласно сообщению, армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего.

По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка и уничтожены два миномета.

Турция Сирия

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