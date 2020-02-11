Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Белоруссии рассказало о "засекреченном инциденте", который произошел на Белорусской АЭС и которым заинтересовались литовские спецслужбы.

Как заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в интервью газете "Республика", инцидент произошел из-за того, что в металлическом ведре загорелись остатки краски, приготовленной на растворителе.

По словам замминистра, инцидент произошел в мае 2019 года по вине одного из рабочих, который, нарушив правила техники безопасности, закурил рядом с ведром с краской, из-за чего краска загорелась и помещение заполнилось дымом. Огонь оперативно ликвидировали огнетушителем, отметил Михадюк. "Система пожарной сигнализации сработала штатно. Повреждений оборудования, строительных конструкций не было", - подчеркнул он.

Михадюк сообщил, что данный случай был зарегистрирован, расследован в установленном порядке. "Виновные привлечены к ответственности: нарушитель и ответственное лицо - мастер - уволены. Если бы возгорание привело к повреждениям оборудования или строительных конструкций, влияющих на безопасность АЭС, общественность была бы проинформирована", - добавил замминистра.

Представитель Минэнерго также отметил, что МАГАТЭ определен порядок уведомлений о происшествиях на АЭС. Инцидент на Белорусской АЭС, согласно данному регламенту, не требовал уведомления, обратил внимание Михадюк. По его словам, возгорание произошло в пешеходно-кабельном тоннеле, где рабочие красили стены и потолок.

"Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было, а также не было угрозы к подготовке к завозу ядерного топлива, которое на площадку не поступало", - подчеркнул замглавы ведомства.

Кроме того, продолжил Михадюк, по всем инцидентам, которые случаются на площадке строительства, в определенном порядке проводятся служебные расследования. "По несчастным случаям и происшествиям мы проводим расследования в рамках белорусского законодательства, а также в порядке, определенным Генеральным контрактом на сооружение АЭС. По каждому случаю составляются акты расследования, наказываются виновные, проводятся необходимые мероприятия по предотвращению подобных случаев", - добавил он.

Что касается уведомлений литовской стороны по происшествиям на БелАЭС, то Минск, по словам Михадюка, предлагал Вильнюсу определить регламент таких извещений и "уровень происшествий, по которым необходимо извещать стороны". "Однако встречных предложений не получили. Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС (остановленная атомная станция на северо-востоке Литвы - ИФ) и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах", - сказал замминистра.

Ранее в феврале литовская сторона распространила доклад своих спецслужб (Департамента государственной безопасности Литвы и военной разведки), в котором утверждается, что Белоруссия якобы скрывает информацию об инцидентах на БелАЭС. В документе также говорилось, что в конце июня 2019 года на первом блоке станции, рядом с реактором, по вине рабочих произошел пожар.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Белоруссии сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").