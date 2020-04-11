Энергетический пуск I энергоблока БелАЭС запланировали на осень-2020

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Физический пуск I энергоблока Белорусской АЭС запланирован на июль, энергетический, то есть непосредственно выдача первых киловатт - в сентябре-октябре, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Ранее о конкретных сроках пусков не сообщалось.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

По планам Минэнерго ввод первого энергоблока БелАЭС должен произойти в течение 2020 года, второго - в 2021 году.