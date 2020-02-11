Китай отверг обвинения в причастности своих военных к краже данных граждан США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая вопреки обвинениям США никогда не были причастны к краже данных посредством хакерских атак, передают во вторник западные СМИ слова представителя МИД КНР Гэна Шуана.

"Правительство Китая и военные... никогда не были вовлечены или не участвовали в краже коммерческих данных через интернет", - сказал он на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай всегда боролся против любых форм хакерских атак, и обвинил США в злонамеренной деятельности против КНР. "Китай также стал крупной жертвой американских краж в киберпространстве", - отметил Гэн Шуан.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр выдвинул обвинения против четырех граждан Китая во взломе компьютерных систем американского бюро кредитных историй Equifax, краже его коммерческой тайны и личных данных граждан США. Обвинения выдвинуты против У Чжиюна, Ван Цяня, Сюй Кэ, Лю Лэй. По данным США, четверо граждан Китая, причастных к взлому, работали в одном из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая.

Жертвами кражи данных, которая произошла в США еще в 2017 году, стали порядка 145 млн человек, то есть около половины жителей страны. К хакерам попали их имена, даты рождения и номера социальной страховки.

Equifax после взлома была вынуждена выплатить $575 млн штрафов, а также направить $300 млн в фонд компенсации жертвам взлома. Также компания пообещала усилить свою защиту от кибератак.