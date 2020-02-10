Четырех китайцев обвинили в краже данных почти половины граждан США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Уильям Барр выдвинул против четырех граждан Китая обвинения во взломе компьютерных систем американского бюро кредитной истории Equifax, краже его коммерческой тайны и личных данных американцев, сообщает в понедельник Минюст Соединенных Штатов.

"Это было организованное и вопиющее преступное хищение тайной информации почти половины граждан США, а также плодов тяжелого труда и интеллектуальной собственности американской компании, осуществленное подразделением китайских вооруженных сил", - заявил Барр.

Обвинения выдвинуты против У Чжиюна, Ван Цяня, Сюй Кэ, Лю Лэй. По данным США, четверо граждан Китая, причастных к взлому, работали в одном из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Жертвами кражи данных, которая произошла в США еще в 2017 году, стали порядка 145 млн человек, то есть около половины жителей страны. К хакерам попали их имена, даты рождения и номера социальной страховки.

Equifax после взлома была вынуждена выплатить $575 млн штрафов, а также направить $300 млн в фонд компенсации жертвам взлома. Также компания пообещала усилить свою защиту от кибератак. Главный исполнительный директор и председатель совета директоров американского Equifax Ричард Смит ушел в отставку после этого инцидента.