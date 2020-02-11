Зеленский не исключил выборы в Донбассе осенью в рамках общеукраинского голосования

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает и замораживания конфликта.

В интервью "Интерфаксу" он заявил, что "местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну". "Это важный для меня символ" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул при этом, что "выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей". "Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать". "На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - сказал он.

По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит". "Разведение по всей линии - это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.