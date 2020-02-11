Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Зеленский не исключил выборы в Донбассе осенью в рамках общеукраинского голосования

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает и замораживания конфликта.

В интервью "Интерфаксу" он заявил, что "местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну". "Это важный для меня символ" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул при этом, что "выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей". "Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать". "На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - сказал он.

По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит". "Разведение по всей линии - это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.

Владимир Зеленский Украина Донбасс

Новости

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Новый коронавирус в Китае

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Дутерте расторг соглашение о пребывании американских военных на Филиппинах

Новый коронавирус в Китае

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');