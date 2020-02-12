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Киев заявил о наличии "четкого плана" по выборам 2020 года в Донбассе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что есть четкий план, чтобы местные выборы в конце октября 2020 года могли пройти на всей территории страны, в том числе и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются Киевом.

"Есть условия, без выполнения которых это (выборы - ИФ) невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, (на "нормандском" саммите 9 декабря 2019 года - ИФ) в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - сказал Ермак на брифинге в среду в офисе президента.

По его словам, во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины. Ермак заявил, что готов говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, "всеми, кто любит Украину и желают ей добра, чтобы разъяснить им "десять, двадцать раз", что такое "формула Штайнмайера" и какой у украинской власти план.

"Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - подчеркнул глава администрации президента.

Ермак также заявил на брифинге о невозможности проведения каких-либо выборов в Донбассе, пока там находятся иностранные военные и незаконные вооруженные формирования и пока там Киев не взял под контроль участок госграницы в этом регионе.

"Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнул чиновник.

Ермак также отметил, что после своего назначения на должность главы офиса президента Украины пока не общался со своим российским визави Дмитрием Козаком. "Я еще не разговаривал с господином Козаком после его назначения, после моего назначения... Я думаю, что буду иметь такую возможность", - сказал он.

Ермак также подчеркнул, что независимо от того, кто будет представлять РФ на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске или в "нормандском формате", принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, которыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже в 2019 году.

11 февраля Зеленский в интервью "Интерфаксу" говорил, что допускает возможность проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает и замораживания конфликта.

Андрей Ермак Украина Донбасс Владимир Зеленский

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