Россия ответит на сообщения США об опасном сближении спутников двух стран

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия подготовит и направит США информацию в ответ на сигналы об опасном сближении спутников двух стран, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы от диалога с американцами по этой теме не уходим. Мы действительно получили от них соответствующие сигналы, и мы на эти сигналы даем ответы после их проработки в необходимых для этого форматах у нас внутри", - сказал Рябков журналистам во вторник, комментируя недавний инцидент со сближением двух российских и одного американского спутников.

"Мы считаем, что тематика космической деятельности, недопустимости появления оружия в космосе и долгосрочной устойчивости космической деятельности, куда входит и известная проблема космического мусора, требует гораздо большего внимания, чем то, насколько она сейчас отрабатывается", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее в феврале власти США по дипломатическим каналам выразили России обеспокоенность по поводу потенциально опасных маневров спутников РФ близ находящегося на орбите американского спутника-разведчика.

В статье журнала Time поясняется, что речь идет об опасном сближении российских спутников, получивших обозначение "Космос 2542" и "Космос 2543" и американского USA 245, известного экспертам как KH-11. Американский аппарат входит в группу из четырех спутников-разведчиков, названную Keyhole/CRYSTAL.

7 февраля сообщалось, что USA 245 совершил ряд маневров на орбите, чтобы максимально отдалиться от российского спутника "Космос-2543", который следовал за ним. Об этом стало известно благодаря мониторинговым данным американских космических ресурсов.