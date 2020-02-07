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Разведывательный космический аппарат США "ушел" от российского спутника-инспектора

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Разведывательный космический аппарат Соединенных Штатов USA 245 осуществил маневр на орбите для того, чтобы уйти от приблизившегося к нему российского спутника-инспектора "Космос-2543", следует из мониторинговых данных американских космических ресурсов.

По имеющимся данным, аппарат USA 245 совершил ряд маневров, чтобы максимально отдалиться от спутника "Космос-2543", который следует за ним.

Согласно расчетам, российский спутник-инспектор в очередной раз должен был приблизиться к американскому аппарату 7-10 февраля. Максимально близкое сближение было осуществлено 20-21 января. После чего российский спутник пытался синхронизировать скорость и орбиту с американским аппаратом.

В ноябре прошлого года Минобороны РФ сообщило о выводе на орбиту космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может проводиться мониторинг состояния находящихся на орбите спутников.

После выхода на орбиту от него отделился малый спутник "Космос-2543", задачей которого является оценка техсостояния отечественных спутников.

По данным издания Forbes, российский аппарат перешел на ту же орбиту, на которой находится разведывательный спутник USA 245 Национального управления военно-космической разведки США, который был выведен на орбиту в 2013 года.

Ранее издание MIT Technology Review сообщало, что 20 января российский спутник совершил несколько маневров, сблизившись с американским разведывательным аппаратом на расстояние 300 км, по другим данным - на расстояние 150 км. Этот факт вызвал серьезные опасения в спецслужбах США.

Американские эксперты полагают, что сближение российского спутника с американским разведывательным аппаратам может свидетельствовать о том, что он пытается провести с минимально возможного расстояния его внешний осмотр и техническую диагностику, а также при возможности считать с его бортовой аппаратуры передаваемую информацию. Кроме того, эксперты не исключают возможность "глушения" американского аппарата бортовыми системами российского спутника.

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