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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Украина не будет назначать посла в России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украина не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией путем назначения посла Украины в РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете" сказал, что РФ "не против" назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно. Он пояснил, что дело не в решении Москвы, поскольку это украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

В настоящее время украинской дипмиссей в Москве руководит временный поверенный в делах Украины в РФ, а посольством России на Украине руководит временный поверенный по делам РФ на Украине.

Украина

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