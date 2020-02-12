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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

В Кремле отказались увязывать вопрос о воде для Крыма с переговорами по Донбассу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, включая какие-либо уступки в переговорах по Донбассу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко напомнил, что Крым - это российский регион, а вопрос Донбасса - это внутриукраинская проблема. Но Россия делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению (Крыма - ИФ) на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - добавил Песков.

Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" заявил, что Киев может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Крым

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