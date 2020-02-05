В Симферополе будут отключать горячую воду в будни днем из-за дефицита

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В домах жителей Симферополя из-за обмеления водохранилищ 10 февраля начнет действовать график ограниченной подачи воды, сообщила глава администрации города Елена Проценко.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала Проценко в фейсбуке.

По ее словам, запасов в водохранилищах, которые снабжают Симферополь, недостаточно для круглосуточного и бесперебойного обеспечения города.

Как сообщалось, запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию напряженной.

Вводимые ограничения касаются жилых домов и не затронут социально значимые объекты, отметила Проценко.

В целом основные водохранилища всего Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.