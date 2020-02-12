Эстонская разведка заявила о риске превентивного удара РФ по странам Балтии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, они также отмечают усиление российского военного потенциала в Европе и заявляют об угрозе превентивного удара Москвы по странам Балтии.

"Угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе", - говорится в обнародованном в среду ежегоднике департамента внешней разведки под заголовком "Эстония в международной среде безопасности".

Внешняя разведка не исключает и возможного неверного расчета со стороны России об исходящей угрозе, что также чревато для Эстонии тяжелыми последствиями. Ежегодник выходит в Эстонии уже пятый год, нынешний почти целиком посвящен РФ, часть, также, уделена Китаю.

Департамент считает, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой "предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка".

В докладе говорится об усилении российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил в регионе складывается в пользу Москвы, полагают его авторы. Там же отмечается, что Россия продолжает вмешиваться в конфликт в восточной части Украины и стремится затормозить интеграцию Киева в европейские структуры.

Также в докладе говорится о том, что РФ продолжает активное вмешательство во внутренние дела стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана.