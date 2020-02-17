Китай рекомендовал эстонской разведке исправить свой ежегодный отчет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-служба посольства Китая в Таллине выступила с заявлением, в котором критикуется доклад департамента внешней разведки Эстонии, а также содержится предложение исправить документ.

В заявлении отмечается, в частности, что в последнее время развивается прагматичное сотрудничество в различных областях, "его достижения видны всем, что идет на пользу нашим двум странам и двум народам".

В то же время ежегодный отчет эстонской службы внешней разведки вызвал у китайских дипломатов удивление.

"Часть, которая касается Китая, характеризуется невежеством, предрассудками, а также мышлением времен холодной войны. Независимо от предполагаемых текущих отношений между Китаем и Эстонией, она представляет Китай как так называемую страну угроз из-за безответственных историй, искаженных фактов или злонамеренных нападок. Это не профессионально и безответственно", - говорится в заявлении.

В нем указано, что это вводит в заблуждение эстонскую общественность и международное сообщество, наносит ущерб как двусторонним отношениям, так и "добрым чувствам китайцев по отношению к Эстонии".

"Мы решительно выступаем против той части, которая касается Китая", - подчеркивает посольство КНР.

В документе эстонской службе внешней разведки "предлагается, исходя из фактов и правды, исправить свои неправильные выражения, чтобы устранить негативное влияние. Они должны прекратить выпуск искаженного отчета, который наносит вред... Им рекомендуется приложить полезные и практические усилия для поддержки развития двусторонних отношений".

В опубликованном 12 февраля ежегоднике внешней разведки Эстонии, в частности, говорится, что мир в последние десятилетия еще не видел такой активной внешнеполитической деятельности Китая, как сейчас.

"Более широкой задачей Китая является установление взглядов и стандартов своего мира и формирование через это более удобной для себя международной среды", - считают эстонские разведчики.

В докладе также отмечается, что ведущие политики Китая все реже используют высказывание предыдущего лидера КНР Ху Цзиньтао "мирное развитие" (heping fazhan) и все чаще доносятся от них слова о Китае как силе, пришедшей для того, чтобы остаться, а другие должны просто привыкнуть к этому "новому миру".