Сенат Италии разрешил привлечь экс-главу МВД к суду за запрет на допуск нелегалов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сенат Италии разрешил возбудить дело в отношении бывшего главы МВД Маттео Сальвини, сообщают итальянские СМИ.

Запрос о лишении Сальвини иммунитета в рамках этого дела в сенат направил трибунал итальянского города Катания. Бывшего министра обвиняют в том, что он, возглавляя МВД, злоупотреблял властью, не пуская на территорию Италии мигрантов.

Обвинения касаются событий лета прошлого года, когда Сальвини, будучи главой МВД, на протяжении нескольких дней не разрешал высадку на Сицилии более 100 нелегальных мигрантов с корабля итальянской береговой охраны Gregoretti.

Ранее разрешение на то, чтобы завести дело в отношении Сальвини, дал комитет сената по вопросам неприкосновенности сенаторов. Теперь это решение ратифицировал сенат.

В марте прошлого года комитет сената по неприкосновенности проголосовал против лишения его иммунитета в рамках другого дела о мигрантах.

Теперь Сальвини, в случае, если ему вынесут обвинительный приговор, может грозить до 15 лет тюрьмы, отмечает агентство Associated Press. Также расследование может помешать политическим стремлениям Сальвини, его попыткам вывести свою партию "Лига" из оппозиции и стать премьер-министром, отмечают СМИ.

Сам Сальвини несколько месяцев призывал своих политических противников направить дело в суд, где он собирается доказать, что лишь выполнял свой долг, защищая страну от нелегальной иммиграции.