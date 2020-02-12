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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Снятие растяжек, посвященных форуму в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.

На конференцию, которая, как правило, длится четыре дня, приезжают более 100 тысяч посетителей со всего мира.

Ранее ряд ведущих технологических компаний мира из-за вспышки коронавируса отказались от участия во Всемирном мобильном конгрессе. Среди них - Sony, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Facebook, Cisco, Intel и другие.

Всемирный мобильный конгресс должен был пройти с 24 по 27 февраля.

Барселона MWC

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