Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
На конференцию, которая, как правило, длится четыре дня, приезжают более 100 тысяч посетителей со всего мира.
Ранее ряд ведущих технологических компаний мира из-за вспышки коронавируса отказались от участия во Всемирном мобильном конгрессе. Среди них - Sony, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Facebook, Cisco, Intel и другие.
Всемирный мобильный конгресс должен был пройти с 24 по 27 февраля.