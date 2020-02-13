Рынок акций РФ вновь просел вместе с миром на новых данных по коронавирусу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3110,05 пункта (-0,4%, днем индекс опускался ниже 3100 пунктов), индекс РТС - 1543,5 пункта (-0,9%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4%.

Доллар вырос до 63,48 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-2,1%), "Распадской" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Ростелекома" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7% и -1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%).

Выросли акции "Интер РАО" (+4%), АФК "Система" (+3,3%), "РусГидро" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+0,4%). Акции "РусГидро" выросли на ожиданиях консолидации сетей Дальнего Востока, на сделки с бумагами пришлось почти 3 млрд рублей.

Как сообщила в четверг газета "Коммерсантъ", "Россети" попросили президента РФ вернуться к вопросу консолидации на базе монополии электросетей Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат "РусГидро". По мнению "Россетей", это повысит эффективность и снизит тарифы для потребителей региона. По данным издания, "Россети" готовы купить актив, аналитики оценивают его рыночную стоимость в 18-19 млрд рублей. Ранее идея не нашла поддержки у правительства, но сейчас мнения разделились: инициативу поддержали Минэнерго и Минфин, против высказались ФАС и Минвостока.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-15% и -4,5% "префы"), "Саратовэнерго" (-7,6% и -15,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-3,3%), ПАО "Русская аквакультура" (-2,3%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (-0,9%, до 1987,5 рубля). Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 7 апреля.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (+18,5%), "ТГК-2" (+11,7% и +23% "префы"), "ОГК-2" (+6%), банка "Приморье" (+5,7%), "ТГК-1" (+5,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+5,5%), "Энел Россия" (+5,1%), "Магаданэнерго" (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,56 млрд рублей (из них 9,882 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 9,314 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Индексы в США и Азии

В США индексы накануне, 12 февраля, обновили исторические максимумы, прибавив 0,7-0,9% благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса. Данные властей КНР за вторник, 11 февраля, указали на сокращение числа новых случаев заболевших в провинции Хубэй до минимального в этом месяце уровня, а также на снижение числа подозрений на случаи заражения по всей территории Китая.

Между тем, в четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) на свежих данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек.

Колебание цен на нефть

Нефть днем в четверг корректировалась вниз на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти, но к вечеру рынок отскочил вверх; цена Brent к 18:50 по Москве на $0,5 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $56,2 за баррель (+0,7% и +3,3% в среду), мартовская цена WTI - $51,4 за баррель (+0,5% и +2,5% накануне).

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей при прогнозах роста на 2,3-3,2 млн баррелей.

"Коронавирусные качели"

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынках продолжаются "коронавирусные качели": один-два дня оптимизма сменяются очередными распродажами на фоне новых беспокойств. Стоило КНР изменить методику учета потенциальных носителей, как вновь усилились тревожные настроения в связи с иным масштабом восприятия проблемы. На фоне распродаж бумаг сырьевых компаний покупали бумаги энергетиков и золотодобывающих компаний. Сомнения есть по бумагам En+ после того, как накануне агентство Fitch Ratings снизило рейтинг компании до "B+" с "BB-". Решение было принято после одобрения советом директоров выкупа 21,37% акций компании у ВТБ на заемные средства.

Европейские инвесторы также оказались неприятно удивленными резким ростом числа случаев заражения коронавирусом Covid-19. Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью CNBC, что текущий Covid-19 окажет более сильное влияние на мировую экономику, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Отменен экономический форум в Сочи, а также Всемирный мобильный конгресс в Барселоне. В Великобритании своя история, связанная с тем, что премьер-министр Борис Джонсон намерен внести изменения в состав кабинета министров, чтобы более эффективно провести переходный период после выхода из Евросоюза.

На фоне роста запасов нефти в США и понижения прогноза спроса Международным энергетическим агентством отскок котировок нефти вверх в последние дни смотрится неубедительным. Более длительный период распространения коронавируса может существенно сказаться на доходах отечественных экспортеров, а также на платежном балансе РФ, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, рынок акций в четверг умеренно просел на фоне появления коррекционных настроений на иностранных фондовых площадках. Давление на риск-аппетиты оказали опасения вокруг коронавируса Covid-19, в частности, обновленные данные по числу погибших и зараженных. Таким образом, скорое восстановление нормальной экономической жизни в Китае по-прежнему под вопросом.

Между тем, основной фокус внимания покупателей в четверг был сосредоточен на бумагах представителей электроэнергетики. Покупателей здесь привлекают как потенциальные дивидендные доходности, так и относительно низкая зависимость акций сектора от колебаний курса рубля и внешнерыночной конъюнктуры.

В пятницу, 14 февраля, общерыночный риск-аппетит может быть поддержан фактом взаимного снижения пошлин США и Китаем на взаимный импорт в рамках выполнения "первой фазы" торговой сделки. И хотя данное событие уже в целом учтено рынком, эмоциональный позитив может локально усилить спрос на рисковые активы. Индекс МосБиржи в пятницу может двигаться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов, считает Бахтин.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, дальнейший рост числа диагностированных случаев коронавирусной инфекции может вынудить основных участников ОПЕК+ поддержать решение о более значительном снижении нефтедобычи, а российские СМИ сообщили, что крупные российские нефтяные компании по меньшей мере не возражают против продления действующих ограничений на добычу.

Ожидаемые итоги пересмотра индексов MSCI

Опубликованные итоги февральского пересмотра индексов MSCI вполне соответствуют ожиданиям: значимых для российского рынка изменений не было. Минимальный уровень капитализации для российских компаний установлен на уровне $3,85 млрд, что соответствует прогнозному диапазону. Для MSCI Russia Standard по итогам этой ребалансировки не изменились ни состав эмитентов, ни их вес в базе расчета индекса. База расчета индекса MSCI Russia Small-Cap также останется неизменной. В базу расчета индекса развивающихся рынков MSCI включены еще семь компаний (шесть китайских и одна малайзийская), а четыре - исключены из нее (три китайских и одна малайзийская), что увеличивает рыночную капитализацию индекса менее чем на 0,6%. Как следствие, страновой вес России снизится незначительно- с 3,90% до 3,88%, что может спровоцировать небольшой отток средств пассивных фондов в соответствии с их мандатами. Все изменения вступят в силу с момента закрытия торгов 28 февраля, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, акции "Газпрома" корректируются вниз после роста в предыдущие дни почти на 3%. На Дне инвестора менеджмент компании отметил, что для расчета дивидендов за 2019 год могут быть исключены полностью или частично корректировки к чистой прибыли. Акции "Группы Черкизово" просели на новостях о размере дивидендов - 60,92 рубля на акцию, что составляет всего 3% от текущей рыночной цены бумаг, при этом размер выплат на 40% меньше, чем годом ранее.

Акции НЛМК продолжили снижение после выхода накануне отчета по МСФО (чистая прибыль в четвертом квартале в годовом выражении снизилась на 42% - до $200 млн, за весь 2019 год сократилась на 40% - до $1,34 млрд). Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за четвертый квартал в размере 5,16 рубля на акцию, что на 11% меньше, чем годом ранее, но существенно выше показателя денежного потока за период (по итогам 2019 года дивиденды составят 19,4 рубля на акцию, или 120% от свободного денежного потока). Среди "фишек" спросом пользовались акции энергетических и сетевых компаний, также выросли бумаги золотодобывающих компаний.

В Китае не прошло незамеченным назначение бывшего мэра Шанхая на пост секретаря провинции Хубэй и обновленные данные по заболевшим и скончавшимся от новой инфекции. Все это сохраняет напряженность и неопределенность в вопросе истинных масштабов распространения и степени локализации эпидемии, что отражается и на настроениях инвесторов. Для нефти негативом стало понижение картелем ОПЕК прогноза спроса на сырье на первое полугодие из-за коронавируса на 400 тыс. б/с, причем на Китай приходится половина снижения. Позиция России по сделке ОПЕК+ исходит из сохранения текущих условий, и дополнительные меры сокращения еще предстоит обсуждать, отмечает Беденков.