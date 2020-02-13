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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Данные за истекшие стуки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. Как сообщалось ранее, за вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффектность принимаемых мер.

В связи с этим недавно в Хубэе "были проведены диагностические обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой диагностической классификацией", отметил комитет.

Китай Хубэй

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