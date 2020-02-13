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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Westerdam, который провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе, прибыл в Камбоджу в четверг, показали данные спутникового слежения.

Согласно данным, опубликованным на сайте слежения Marine Traffic, судно Westerdam прибыло на якорную стоянку в камбоджийском портовом городе Сиануквиль.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На борту Westerdam находятся 1 тыс. 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Westerdam Камбоджа коронавирус

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