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Ученые спрогнозировали исчезновение арктических льдов в летние сезоны через 20 лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Арктике в летнее время года не будет льдов уже через 20 лет. Об этом сообщила директор по науке Полярного института (Тромсё, Норвегия) Налан Коч в ходе Международной Киркенесской конференции в четверг.

"У ученых есть прогноз, что летом в Арктике не будет льдов уже через 20 лет", - сказала Коч в ходе панельной сессии, посвященной климату и энергетике, назвав процесс таяния арктических льдов "драматичным".

По словам ученого, быстрее всего температура меняется в районе Шпицбергена.

Происходящее потепление в Арктике ведет к сокращению популяций белого медведя, моржей и тюленей.

Изменения климата также сказываются на состоянии фитопланктона, который обитает во льдах и, в свою очередь, в определенное время года при таянии льдов служит источником питания для зоопланктона, подчеркнула замдиректора Полярного института.

Из-за преждевременного таяния льдов сбивается ритм пищевой цепочки, а это чревато, в частности, для Баренцева моря, важного промыслового моря для Норвегии и России.

Ранее в среду вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти на Киркенесской конференции сообщила, что акватория Северного морского пути может освободиться ото льда через 15-20 лет - к 2035-2040 году.

По словам Васкунлахти, это приведет к увеличению трафика на севере. По ее мнению, потребуется запретить использование мазута в полярных морях.

Арктика

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