Премьер Финляндии заявила, что лед на Севморпути исчезнет через 15 лет

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Акватория Северного морского пути может освободиться ото льда через 15-20 лет, заявила вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти.

По ее словам, это произойдет раньше, чем предсказывалось: уже к 2035-2040 году.

Выступая на Международной Киркенесской конференции в Норвегии, во время панельной сессии, посвященной современной геополитике Баренцева региона, она отметила, что "это увеличит трафик на севере".

"Мы должны соблюдать международные соглашения, морские законы, сокращать использование мазута и полностью запретить использование мазута в полярных морях", - добавила в связи с этим заместитель премьер-министра Финляндии.

В конце 2019 году Минприроды в докладе о состоянии окружающей среды констатировало, что в 2018 году температура в Арктической зоне РФ был выше нормы на 2,5 градуса по Цельсию, в особенности в Восточном секторе.

Потепление на акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходят трассы Северного морского пути, началось во второй половине 1990-х гг.

Начиная с 2001 года площадь, занятая морским ледяным покровом в арктических морях, ежегодно сокращается, в результате уменьшившись к 2005 г. до 300 тыс. кв. км . На протяжении последних 14 лет ее размеры остаются на этом уровне, что в 4 раза меньше, чем в 1980-х гг. В 2018 г. площадь льда составила около 200 тыс. кв. км, следовало из доклада.