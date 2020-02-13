Посольство РФ в США прокомментировало новые санкции США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США прокомментировало новые американские санкции в отношении России, назвав их "очередным всплеском русофобии".

"Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства в четверг.

В посольстве добавили, что усматривают в таком подходе "очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения, говорится в документе, опубликованном в четверг в "Федеральном реестре" США.

Речь идет о предприятиях: ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП им. А.Г.Шипунова в Туле.