Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Приостановка полетов Atlas Global, новые данные по коронавирусу, украинский городок для переселенцев из Крыма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты. Ожидается, что она объявит о банкротстве, вызванного финансовыми проблемами, связанными с переездом в новый аэропорт Стамбула в 2019 году.

- Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1380 случаев, по данными Госкомздрава КНР. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 5090 человек, смертельных случаев - на 121. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 116 человека.

- Посольство РФ в США прокомментировало новые санкции США. В дипмиссии назвали их "очередным всплеском русофобии" и призвали применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН.

- ВВС Израиля нанесли удары в районе Дамаска. Сирийские государственные СМИ сообщают, что силы ПВО Сирии были задействованы в отражении ракетной атаки и сбили несколько ракет.

- Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма. Соответствующих договоренностей украинский президент достиг с Эрдоганом. "Моя идея в том, чтобы они (переселенцы из Крыма - ИФ) увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам", - заявил он.

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