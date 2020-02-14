Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в пятницу со второй попытки должна стартовать к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск намечен на 15:43 по времени Восточного побережья США (в 23:43 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Первоначально старт ракеты с "грузовиком" к МКС планировалось осуществить еще 10 февраля по московскому времени, однако он был отменен менее чем за три минуту до запуска в связи с выявленными неполадками в работе наземных систем управления и неблагоприятными погодными условиями. Далее запуск был перенесен еще на сутки для проверки работы наземных систем - до 14 февраля.

По сообщению NASA, после неудачной попытки запуска были проведены работы по замене датчиков наземных систем управления и проверена их работоспособность. Кроме того, перед предстоящей попыткой запуска были заново загружены важнейшие свежие материалы для проведения орбитальных исследований.

Погодные условия в районе космодрома в пятницу на 80% благоприятны для проведения запуска.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 16 февраля. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, корабль везет на станцию мобильную космическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе, изучению последствий воздействия микрогравитации на потерю костной массы, а также бактерии кишечной палочки для опытов по производству биотоплива. Кроме того, после расстыковки с МКС на борту Cygnus планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости.

Корабль пробудет в составе МКС три месяца - до 11 мая. 25 мая по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.