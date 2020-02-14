Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в пятницу со второй попытки должна стартовать к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск намечен на 15:43 по времени Восточного побережья США (в 23:43 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Первоначально старт ракеты с "грузовиком" к МКС планировалось осуществить еще 10 февраля по московскому времени, однако он был отменен менее чем за три минуту до запуска в связи с выявленными неполадками в работе наземных систем управления и неблагоприятными погодными условиями. Далее запуск был перенесен еще на сутки для проверки работы наземных систем - до 14 февраля.

По сообщению NASA, после неудачной попытки запуска были проведены работы по замене датчиков наземных систем управления и проверена их работоспособность. Кроме того, перед предстоящей попыткой запуска были заново загружены важнейшие свежие материалы для проведения орбитальных исследований.

Погодные условия в районе космодрома в пятницу на 80% благоприятны для проведения запуска.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 16 февраля. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, корабль везет на станцию мобильную космическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе, изучению последствий воздействия микрогравитации на потерю костной массы, а также бактерии кишечной палочки для опытов по производству биотоплива. Кроме того, после расстыковки с МКС на борту Cygnus планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости.

Корабль пробудет в составе МКС три месяца - до 11 мая. 25 мая по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

NASA

Новости

ВВС Израиля нанесли удары в районе Дамаска

Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Посольство РФ в США прокомментировало новые санкции США

Росавиация сообщила о 228 россиянах, ожидающих вылета из КНР

США выдвинули новые обвинения против Huawei

США выдвинули новые обвинения против Huawei

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Более половины американцев усомнились в честности своих выборов

Война санкций

США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');