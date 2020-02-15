Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу с четвертой попытки отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен в 15:21 по времени Восточного побережья США (23:21 мск)" с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 18 февраля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Первоначально старт ракеты с "грузовиком" к МКС планировалось осуществить еще 9 февраля (10 февраля по московскому времени), однако он был отменен менее чем за три минуты до запуска в связи с выявленными неполадками в работе наземных систем управления и неблагоприятными погодными условиями и перенесен на три дня на 13 февраля. Затем запуск был перенесен еще на сутки для проверки работы наземных систем - на 14 февраля. Однако он вновь был отложен в связи с сильным ветром в верхних слоях атмосферы.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, по снабжению МКС.

В частности, корабль везет на станцию мобильную космическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе, изучению последствий воздействия микрогравитации на потерю костной массы, а также бактерии кишечной палочки для опытов по производству биотоплива. Кроме того, после расстыковки с МКС на борту Cygnus планируется устроить пожар для изучения распространения огня в невесомости.

Корабль пробудет в составе МКС около трех месяцев - до 11 мая. 25 мая по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.